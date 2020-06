Operacje zaćmy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Lekarze czekają na pacjentów. Są wszelkie zabezpieczenia

-W przypadku zaćmy zabieg jest jedyną opcją leczenia. Im wcześniej się go wykona, tym jest on bezpieczniejszy i korzystniejszy dla pacjenta. Skraca się czas rekonwalescencji, a sama operacja jest prostsza i mniej inwazyjna” - zwraca uwagę Ewa Karoń, kierownik Oddziału Okulistyki Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Bez kolejki i bezpiecznie – Szpital Powiatowy w Zawierciu wznowił zabiegi zaćmy. Każda osoba przed zabiegiem będzie miała wykonany test na koronawirusa . Szpital dostosował się także do rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) w zakresie stosowanych procedur. Wznowienie zabiegów to ogromna pomoc dla pacjentów, których choroba wykluczała z codziennego życia.

By dać pacjentom możliwość leczenia szpital wdrożył wszystkie wymagane procedury. Dzień przed zabiegiem każdy pacjent będzie miał zrobiony test na koronawirusa . Badania przeszedł też personel. W placówce nadal obowiązuje noszenie masek, dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury i ankieta epidemiologiczna..

Zgodnie z zaleceniami ESCRS częściej niż dotąd przeprowadzane będą operacje obuoczne. Dzięki temu zmniejszy się liczba wizyt przed i pooperacyjnych, a co za tym idzie kontakt pacjenta z placówkami ochrony zdrowia.

Podczas samej operacji personel jest w pełni wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Na sali przebywają tylko osoby, których obecność jest niezbędna do wykonania zabiegu, a czas pobytu pacjenta w szpitalu skrócony do minimum.