Opłatomat w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Skorzystamy z niego za darmo, bez kolejki

Opłatomat w Urzędzie Miejskim w Zawierciu

Od teraz nie trzeba już czekać w długiej kolejce do kasy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Jeśli mamy do zapłacenia podatek, opłatę za nieruchomość, a nawet mandat, możemy dokonać tego szybko i sprawnie. W Urzędzie pojawił się opłatomat. Znajduje się na parterze i jest to intuicyjne, proste w obsłudze urządzenie. Korzystanie z niego jest bezpłatne, nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą, ani prowizją.

- Wystarczy kilka kliknięć, by zapłacić między innymi podatki lub opłacić wywóz odpadów komunalnych. Możemy także uregulować między innymi płatności za mandaty, zajęcie pasa drogowego, rozgraniczenie działek, za wzrost wartości nieruchomości, dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste. Możemy także uiścić m.in. opłaty geodezyjne - informuje Urząd Miejski w Zawierciu.

Korzystając z opłatomatu można zapłacić zarówno kartą, jak i gotówką. Od teraz opłaty nie powinny się już kojarzyć z długim oczekiwaniem w kolejce.