Oszuści odwiedzają w domach mieszkańców Poręby - podają sie za urzędników. UM w Porębie ostrzega Wiktoria Żesławska

Pixabay

Poręba. Do Urzędu Miasta mieszkańcy zgłosili się z informacją, że ich urzędnicy odwiedzają ich w domach. Miały to być wizyty związane z instalacjami OZE. Urząd Miejski w Porębie ostrzega, iż to żaden z ich pracowników - to oszuści. Mieszkańcy Poręby nie powinni wpuszczać ich do domów.