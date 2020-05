Oszustwo na dezynfekcję paczki. Uważajmy na nasze oszczędności

Oszuści znaleźli kolejną metodę, dzięki której mogą wyłudzić od nas pieniądze. Wykorzystują do tego sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Najnowsza polega na podszywaniu się pod firmy kurierskie, które proszą o dopłaty do paczek. Ma mieć to związek z procedurami bezpieczeństwa i koniecznością dezynfekcji przesyłki. Wysyłają w tym celu fałszywe wiadomości SMS lub maile.

Taką wiadomość otrzymał m.in. jeden z mieszkańców powiatu zawierciańskiego. W wiadomości fałszywa firma prosiła o dopłatę niewielkiej kwoty. W tym celu miał zalogować się na stronie podanej w przesłanym linku. Mężczyzna nie dał się jednak nabrać na oszustwo.

Warto dodać, że tego typu metoda jest zazwyczaj bardzo dopracowana. Strony idealnie imitują strony popularnych firm kurierskich oraz strony logowania banków. Osoba, która nie spodziewa się oszustwa może łatwo uwierzyć, że ma do czynienia z prawdziwymi stronami. Zalogowanie się w ten sposób może mieć dla nas bardzo przykre konsekwencje. Wpisujemy wtedy nasz login i hasło do internetowego konta bankowego. Oszuści przejmują je i mogą zalogować się na nie bez naszej wiedzy. Następnie mogą opróżnić konto z wszystkich oszczędności.

Policja apeluje, aby za każdym razem zachować uwagę i ostrożność. Przed kliknięciem w link należy dokładnie przeczytać adres strony, który się w nim znajduje. Nie należy zapisywać żadnych załączników z nieznanych nam źródeł. Nie należy logować się do bankowości elektronicznej ze stron, do których nie mamy zaufania. Warto także zweryfikować, czy wiadomości o dopłatach faktycznie pochodzą z firmy kurierskiej.