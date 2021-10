Otwarcie Netto w Zawierciu - to drugi sklep tej duńskiej marki w mieście

W czwartek, 30 września, otwarto w Zawierciu sklep Netto przy ulicy Aptecznej 20. Wcześniej, w tym budynku znajdował się sklep Tesco. Po przejęciu tych sklepów przez duńską sieć, przekształcane są kolejne miejsca i otwierane nowe sklepy. Netto w Zawierciu istniało dotychczas zaledwie kilkaset metrów dalej - przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 10. Mieszkańcy zastanawiali się, czy otwarcie nowego sklepu, będzie wiązać się z likwidacją dotychczas już istniejącego. Zapytaliśmy o to spółkę Netto.

- Nie planujemy zamknięcia funkcjonującego do tej pory sklepu Netto w Zawierciu. W związku z tym od dzisiaj – 30 września – w mieście będą funkcjonowały dwa sklepy Netto. Nowa placówka zostanie otwarta w naszym flagowym formacie – Netto 3.0, który charakteryzuje się atrakcyjniejszą i bardziej przyjazną, nowoczesną aranżacją sklepu i bogatszym asortymentem produktów (w tym m.in. świeżych owoców i warzyw, których mamy ok. 150 gatunków w stałej ofercie, produktów bezglutenowych i bez laktozy oraz BIO, strefą To Go, a także atrakcyjną ofertą non food). Ponadto promocje przygotowywane na każdy tydzień pozwalają mnożyć oszczędności podczas codziennych zakupów - przekazała nam Ewa Zaborska z biura prasowego Netto.