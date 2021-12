Ozdoby świąteczne w powiecie - wieczorem robi się pięknie i kolorowo

Świąteczne ozdoby w powiecie

Świąteczny klimat widać gołym okiem przejeżdżając przez powiat zawierciański. Gminy stroją się na święta - w samym centrum Zawiercia zobaczymy pięknie przyzdobioną, świecącą choinkę. Znajdują się także na osiedlu Żabki oraz Kromołów. Ogromne renifery wraz z saniami św. Mikołaja powędrowały w tym roku do Ogrodzieńca. Tam, to tak naprawdę dopiero początek świateł - na zamku cały czas świeci się Ogrodzieniecka Twierdza Światła. W tym roku zupełnie nowe ozdoby pojawiły się także w Porębie.

- Udekorowany został m.in. budynek Urzędu Miasta. Nieopodal boiska MKS stanęła świecąca na biało łyżwa z prezentami, a fontanna przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie na zimę zmieniła swoje oblicze. Zamiast wody płyną w niej teraz biało-niebieskie światełka. To jednak nie koniec. Przed świętami na skrzyżowaniu z ulicą Wiedzy zamontowana zostanie nowa migocząca dziesiątkami światełek choinka - informuje UM w Porębie.

W Porębie zakupiono w tym roku także zupełnie nowe ozdoby świetlne, które pojawią się na latarniach w mieście. Jak co roku - pięknie przed świętami wygląda rynek w Pilicy. To jeden z najokazalszych w okolicy, a w okresie przedświątecznym ozdabiają go setki kolorowych lampek.