Pacjent z koronawirusem trafił na SOR. Kontakt z nim miało 7 pracowników szpitala

W mediach tradycyjnych i społecznościowych trwa akcja "Nie kłam medyka". Ma przekonać społeczeństwo do odpowiedzialnego zachowania. Jeśli podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, mogliśmy mieć kontakt z osobą chorą lub wróciliśmy z zagranicy, to powinniśmy powiedzieć o tym dyspozytorowi. W ten sposób pracownicy medyczni mogą uniknąć zakażenia, a my szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. Niestety, niektórzy pacjenci nadal nie przestrzegają tych zasad. Jedna z takich sytuacji miała miejsce na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na SOR trafił mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa. Chociaż zauważał u siebie typowe objawy, to wezwał karetkę. W wywiadzie z dyspozytorem nie powiedział o tym. Nie powiedział tego także załodze karetki pogotowia, ratownikom medycznym oraz lekarzowi pracującemu na SOR. W trakcie pobytu w szpitalu zaczął wykazywać objawy infekcji dróg oddechowych. Dopiero wtedy przyznał się, że może być zakażony koronawirusem. Pobrano od niego próbki do badań. We wtorek, 7 kwietnia, otrzymano wyniki. Okazało się, że faktycznie jest zakażony koronawirusem. Kontakt z mężczyzną miało łącznie 7 osób: lekarz, ratownicy, pielęgniarki i osoba sprzątająca.