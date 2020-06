Park Wodny Jura i baseny w powiecie zawierciańskim szykują się do otwarcia

Kolejnym etapem znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa jest otworzenie m.in. krytych pływalni oraz siłowni. Będą mogły działać już od 6 czerwca. Baseny z powiatu zawierciańskiego rozpoczęły zatem przygotowania do otwarcia. Chcą jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom. Na razie to jednak działanie nieco po omacku. Do poniedziałku (1.06.) do godziny 13 nadal nie były przygotowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne z rozporządzenia premiera są natomiast bardzo lakoniczne. Jest w nim tylko jeden zapis, który mówi, że z basenów korzystać mogą 4 osoby na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu i maksymalnie 150 uczestników bez udziału publiczności. Zarządcy krytych pływalni nie kryją, że te przepisy nie są jednoznaczne i nie wiedzą w jaki sposób mają podejść do liczby klientów.

Park Wodny Jura w Łazach jest już praktycznie gotowy do otwarcia. Przymusową przerwę w funkcjonowaniu wykorzystano na prace remontowe. Zamontowana została nowa wanna jacuzzi. To jedna z większych inwestycji w ostatnich latach. W samym basenie woda została spuszczona w marcu. Wyczyszczono nieckę, a następnie ponownie uzupełniono wodę.