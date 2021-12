Parkujesz w Zawierciu tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w poniedziałek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy w Zawierciu będzie jutro przymrozek? iStock Getty Images

Wiesz, czy w Zawierciu trzeba będzie jutro skrobać szyby. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, z kolei wilgotność powietrza w Zawierciu ma wynieść 77%. Prognoza przewiduje, że nocą z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą -11°C.Siła wiatru określana jest na 17 km/h. Można spodziewać się przymrozków. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Zawierciu.