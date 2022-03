"Piękni ludzie" - najnowsza wystawa w galerii MOK w Zawierciu. Zdjęcia robią wrażenie

W galerii sztuki MOK w Zawierciu odbył się wyjątkowy wernisaż wystawy "Piękni ludzie". Fotografie, które można zobaczyć przedstawiają sylwetki pięknych osób, w różnych okolicznościach. W fotografiach można dojrzeć ukryte prawdziwe emocje. Na wernisaż przybyło wiele osób. Jak widać na zdjęciach z wydarzenia - wszyscy byli zachwyceni i zaciekawieni.

- Uwielbiam ludzką różnorodność, unikatowy zestaw cech, z których utkana jest osobowość, ultra ciekawa mieszanka, która buduje to co wewnątrz i wyraża się tym, co na zewnątrz. Szczególność, wyjątkowość, witalność. Ta fascynacja zainicjowała cykl "Piękni Ludzie" - mówiła o wystawie Joanna Nowicka, autorka.