Plac zabaw i siłownia pod chmurką stanęły centrum Mokrusa. Można już korzystać ze strefy aktywności

Plac zabaw i siłownia pod chmurką w jednym

Urządzenia do wspinania się, huśtawki oraz siłownia pod chmurka. wszystko to stanęło w Mokrusie, niedaleko remizy OSP. Mieszkańcy mogą juz korzystać z nowej strefy aktywności. Mogą tu spędzać czas i dzieci i dorośli.

Nowy obiekt, przeznaczony do rekreacji dla mieszkańców oraz droga zostały poświęcone przez ks. proboszcza Krzysztofa Knapa. Jak informuje gmina Ogrodzieniec, wstęgę przecinali wspólnie, Anna Pilarczyk, burmistrz gminy Ogrodzieniec i Gminy Anna Pilarczyk, Maria Milejska , sekretarz gminy i radna powiatowa, Wioletta Baran, radna gminy Ogrodzieniec oraz sołtys Mokrusa - Sławomir Szlachta.

Najpierw uroczystość, potem obowiązki

Po uroczystości w remizie odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali zmiany zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Mieszkańcy zadecydowali, że zaplanowane pierwotnie środki na wyjazd wakacyjny dla dzieci obecnie ze względu na panujący w kraju stan epidemii związany z koronawirusem nie powinien się odbyć, gdyż jest obarczony zbyt dużym ryzykiem zachorowania. Dlatego środki te postanowiono przeznaczyć na doposażenie nowego placu zabaw, m.in. zakup altany, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom.

Po oficjalnej części spotkania zorganizowano piknik na świeżym powietrzu, w którym czas umilił występ artystyczny Andrzeja Kaima z Domu Kultury w Ogrodzieńcu oraz poczęstunek - kiełbaski z grilla i słodkie niespodzianki dla dzieci.