Podtopienia w Zawierciu i Myszkowie. Zalane są posesje i ulice - zobacz ZDJĘCIA

- W niedzielę od godz. 8 rano do teraz interweniowaliśmy dwa razy wypompowując wodę z budynku wielorodzinnego, gdzie zalano piwnice. Mamy też jeden uszkodzony dach, to świeże zdarzenie, strażacy właśnie do niego wyjeżdżają - mówi asp. Grzegorz Nowak, rzecznik prasowy PSP w Zawierciu.

- Mieliśmy kilka interwencji, choć na tę chwilę jest w miarę spokojnie. To były pojedyncze interwencje np. lokalne podtopienia , niedrożny przepust, pochylone drzewo podmyte. Znamy prognozy, ale póki co nie ma zagrożenia - mówi asp. sztab. Tomasz Kołodziej, rzecznik prasowy PSP w Żywcu.

Jednak z wiatrami, deszczem i burzą zmierzyć się mogą również mieszkańcy innych powiatów i gmin w naszym województwie. Drugie ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami jest drugiego stopnia. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów miejscami od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywy wiatru do 80 km/h. Może padać również grad.

Wysokość opadów może wynieść miejscami od 50 mm do 80 mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h

Ostrzeżenia są ważne do poniedziałku 22 czerwca do godz. 8 rano. Co oznacza, że może to być trudna noc i poranek, zarówno dla mieszkańców województwa, jak i służb ratunkowych.

Prognozuje się wzrosty stanów wód oraz podtopienia

Niestety na tym złe wiadomości się nie kończą. Prognozuje się także, że w miejscach, w których wystąpią silne burze oraz deszcze może dojść do gwałtownego wzrostu stanów wody, co może skutkować lokalnymi podtopieniami. Taka sytuacja może mieć w miejscowościach, w których płynie Warta.