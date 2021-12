Pojeździmy na łyżwach w Zawierciu - otwarcie lodowiska jeszcze w tym tygodniu Wiktoria Żesławska

UM Zawiercie

Na tę wiadomość czekało wielu fanów zimowego szaleństwa - już w piątek otwarte zostanie lodowisko w Zawierciu. Prognozy pogody wskazują to, że będzie to idealna okazja, by rozpocząć sezon na łyżwy w mieście. Sprawdźcie szczegóły.