Poręba sięga po środki unijne na inwestycje w gminie

Poręba zdecydowała się w tym roku sięgnąć po środki unijne. Przygotowała szereg wniosków, dzięki którym może pozyskać dodatkowe środki na inwestycje. Miasto uczestniczy m.in. w projekcie „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do internetu w Gminie Poręba” i pozyska prawie 60 tys. złotych na zakup laptopów do nauki zdalnej. Pozyskało także środki na oznakowanie ścieżki dydaktyczno, przyrodniczo-ekologicznej w Parku Miejskim w Porębie. Koszt inwestycji to nieco ponad 35 tys. złotych. Dofinansowanie wynosi 25 tys. złotych.

Miasto planuje adaptację i doposażenie pomieszczeń MOSiR w Porębie pełniących funkcję kulturalną. Inwestycja byłaby realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowane dofinansowanie to ok. 35 tys. złotych. Poręba planuje zadbać także o bezpieczeństwo pieszych. Powstaną bezpieczne przejścia, które łącznie kosztować będą ok. 91 tys. złotych. Aż 72 tys. złotych miałoby pochodzić z dofinansowania. Wniosek jest na etapie oceny.