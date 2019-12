Niedzielne przedpołudnie to tradycyjnie morsowanie Jurajskich Morsów. Miłośnicy zimnych kąpieli tradycyjnie weszli do wody zalewu we Włodowicach. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego morsowania.

Jedną z grup, które regularnie morsują w naszym regionie jest grupa Jurajskie Morsy. Grupa od kilku lat morsuje na terenie zalewu we Włodowicach. Podobnie było w niedzielę, 29 grudnia. Warunki atmosferyczne zaczynają coraz bardziej sprzyjać morsowaniu. W niedzielne przedpołudnie temperatura w końcu spadła poniżej zera. W morsowaniu we Włodowicach udział wzięło kilkadziesiąt osób. Przed wejściem nie zabrakło wspólnej rozgrzewki w rytm tanecznych hitów.