Poszukiwana Monika Wilgorska-Stanewicz nie żyje. Sprawcy zakopali jej ciało 5 metrów pod ziemią w Porębie

Jest podejrzany o morderstwo zaginionej Moniki

Tą sprawą w ostatnich miesiącach żyła cała Polska. W lipcu br. 42-letnia Monika Wilgorska-Stanewicz wracała do swojego miejsca zamieszkania z domu rodzinnego. Przez kilka dni nie nawiązała jednak kontaktu z rodziną, co skłoniło jej siostrę do zgłoszenia zaginięcia. Niedługo później wyłowiono auto pani Moniki ze stawu w Zawierciu. Był to biały ford fiesta. Cała Polska zaangażowała się w tę sprawę, tysiące osób udostępniało wizerunek kobiety z nadzieją, że odnajdzie się cała i zdrowa.