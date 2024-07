Potężna nawałnica z gradem blisko woj. śląskiego. Miasto wyglądało... jak pod śniegiem! Są nowe ostrzeżenia u nas! Będzie upał i burze

Pogodowy armagedon tuż obok Śląska

Powiat olkuski w Małopolsce nawiedziła w poniedziałek superkomórka burzowa, która przyniosła silny wiatr, ulewne opady deszczu oraz grad. Wszystko zaczęło się w okolicach godziny 17:00 i nie trwało długo. Opady były jednak na tyle silne, że doprowadziły do wielu zniszczeń. Najtrudniejsza sytuacja była w Wolbromiu, leżącym ok. 5 km. od granicy woj. śląskiego. Krajobraz zmienił się tam niemal na zimowy. Zobacz te zdjęcia:

IMGW wystosowało we wtorek dwa nowe ostrzeżenia dla woj. śląskiego!

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11:30 we wtorek 9 lipca, do godz. 20:30 w środę 10 lipca.

Upały w woj. śląskim - ogłoszono II stopień! Temperatura wyniesie do 34 st. C

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek 09.07 od 28°C do 31°C, w środę 10.07 od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C

Będą również burze - ostrzeżenie 1 stopnia!

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie obowiązuje we wszystkich powiatach woj. śląskiego - za wyjątkiem w żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego.

