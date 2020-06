Pożar garażu w Zawierciu. Doszło do wybuchu, jedna osoba została ranna

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Zawierciu we wtorek, 23 czerwca, wieczorem. Strażacy zostali wezwani do wybuchu w garażu przy ul. Gromadzkiej. Jedna osoba ucierpiała w wyniku pożaru.

Pożar garażu w Zawierciu. Jedna osoba została ranna Strażacy otrzymali wezwanie do pożaru we wtorek 23 czerwca wieczorem o godz. 21. 15. Zgłaszający pożar poinformował, że w garażu doszło do wybuchu pieca. - Strażacy po dojeździe na miejscu zdarzenia zastali pożar w garażu. Z informacji od osób postronnych okazało się, że nie doszło do żadnego wybuchu, tylko do pożaru - mówi asp. Grzegorz Nowak, rzecznik prasowy PSP w Zawierciu. Czytaj także Cmentarzysko pociągów na Śląsku?

Ile zapłacisz za obiad w Beskidach? Czy 250 zł jak w Jastarnii? Palił się murowany garaż, który był przyległy do budynku mieszkalnego. Jedna osoba niestety została ranna. - W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Próbowała ona gasić pożar przed przybyciem strażaków - informuje asp. Grzegorz Nowak. Strażacy ugasili pożar, przewietrzyli garaż i udzielili pierwszej pomocy osobie rannej. Sprawdzano także obecność tlenku węgla. Strażacy musieli wykluczyć to, czy może on przemieścić się do budynku mieszkalnego. W działaniach wzięło 6 zastępów straży pożarnej, w tym jedno OSP. Czytaj także NIE dla Ślązaków nad morzem?

Ceny nad polskim morzem. Jest drogo? Powodzie i podtopienia w Polsce. Poszkodowani dostaną zasiłek? Wideo