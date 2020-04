Pożary traw w Kostkowicach. Strażacy mieli bardzo dużo pracy

Wybuch lampy w hali sportowej. Spore zadymienie i interwencja straży pożarnej

We wtorek, 3 września, po godzinie 20 w hali sportowej przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu doszło do groźnego zdarzenia. Doszło do zwarcia instalacji w jednej z lamp. Konieczna była interwencja straży pożarnej.