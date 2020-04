Pracownicy szpitala w Zawierciu uczą się wykonywać testy na koronawirusa

Szpital Powiatowy w Zawierciu dysponuje już aparatem do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Sprzęt został zakupiony przez miasto Zawiercie, aby wesprzeć lecznicę w walce z pandemią. Kosztował około 400 tysięcy złotych, które przeznaczone zostały na ten cel z budżetu miasta Zawiercie. Aparat pozwala wykonywać testy metodą PCR. Obecnie to jedyna w pełni sprawdzona metoda wykrywania obecności koronawirusa u pacjentów.

Pracownicy laboratorium Szpitala Powiatowego w Zawierciu szkolą się w wykonywaniu testów na obecność koronawirusa. Dyrekcja lecznicy stara się, aby laboratorium trafiło na ministerialną listę laboratoriów COVID.

- Trwa szkolenie pracowników, które pozwoli na prowadzenie badań w kierunku koronawirusa w naszym szpitalnym laboratorium. Na początek zamówiliśmy tysiąc testów. W pierwszej kolejności aparat będzie służyć do szybkiej diagnostyki pacjentów zgłaszających się do szpitala oraz do przebadania personelu, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Docelowo będziemy rozszerzać diagnostykę o inne grupy zawodowe. Dążymy także do tego, by tak szybko, jak będzie to możliwe laboratorium zostało wpisane na ministerialną listę laboratoriów COVID - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Ponadto, szpital poinformował, że od początku pandemii do 28 kwietnia od pracowników lecznicy pobrano 295 próbek do badań pod kątem obecności koronawirusa. Dodatni wynik stwierdzono do tej pory u 44 osób. Warto także dodać, że dwie osoby zostały już ozdrowieńcami.