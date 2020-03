Pracownik szpitala zakażony koronawirusem. Ewakuacja pacjentów z oddziału zakaźnego AKTUALIZACJA

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych 26 przypadków koronawirusa w naszym kraju. Dwa z nich dotyczą powiatu zawierciańskiego. Jednym z nich jest kobieta, która zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. To mieszkanka powiatu myszkowskiego. Drugi to mieszkaniec powiatu zawierciańskiego, który koronawirusem prawdopodobnie zaraził się w pracy. Do szpitali zakaźnych w Tychach i Raciborzu są obecnie przewożeni pacjenci, hospitalizowani dotąd na oddziale zakaźnym w Zawierciu.

Koronawirus w Zawierciu - aktualizacja Szpital Powiatowy w Zawierciu wydał kolejny komunikat w sprawie swojego pracownika zakażonego koronawirusem. Potwierdza w nim, że pacjenci są ewakuowani z oddziału zakaźnego. - W związku ze stwierdzeniem obecności koronawirusa u jednego z pracowników oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz nałożeniem kwarantanny na 20 osób z personelu oddziału, podjęto decyzję o przekazaniu pacjentów do szpitali w Tychach (4 osoby) i Raciborzu (3 osoby). Dwie osoby zostały skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych. W obecnej sytuacji udzielanie świadczeń medycznych na oddziale obserwacyjno-zakaźnym nie może być realizowane - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Warto dodać, że oddział obserwacyjno-zakaźny znajduje się w osobnym budynku D. Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony do hospitalizowania konkretnych przypadków zakażenia koronawirusem. Wojewoda śląski zdecydował, że szpital będzie zajmować się pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19, dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID -19 oraz pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID -19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa. Oddziały te znajdują się w innym budynku, niż oddział zakaźny. W związku z faktem, że szpital z powodu kwarantanny nie dysponuje lekarzem chorób zakaźnych, na oddziały nie mogą być przyjmowani pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Takie przypadki będą odsyłane do innych szpitali. Koronawirus w Zawierciu W środę (25 marca) około godz. 9 Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, że potwierdzono kolejnych 26 przypadków zakażenia koronawirusem. 2 z nich dotyczą powiatu zawierciańskiego. Jednym z przypadków jest kobieta, która trafiła do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Drugim potwierdzonym przypadkiem koronawirusa jest mężczyzna w sile wieku, który jest mieszkańcem powiatu zawierciańskiego. Prawdopodobnie zaraził się w miejscu swojej pracy. Mężczyzna jest w dobrym stanie. Przebywa obecnie w izolacji domowej. - U jednego z pracowników oddziału obserwacyjnego-zakaźnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu wyniki badań potwierdziły obecność koronawirusa. Mężczyzna przebywa w warunkach izolacji domowej. Od pozostałego personelu oddziału pobrano próbki do badań. Decyzją stacji sanitarno-epidemiologicznej osoby te zostały objęte kwarantanną. W związku z zaistniałą sytuacją trwają ustalenia z Urzędem Wojewódzkim i sztabem zarządzania kryzysowego dotyczące dalszego funkcjonowania oddziału w okresie kwarantanny - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. W sumie kwarantanną zostało objętych około 20 osób, pracowników oddziału zakaźnego w Zawierciu. Obecnie oddział został wyłączony z funkcjonowania. Do wojewody trafiło pismo ze szpitala z informacją, że w obecnej sytuacji udzielanie świadczeń nie może być realizowane. Pacjenci są przewożeni do innych szpitali zakaźnych. - Rano mieliśmy jeszcze ośmioro pacjentów, jednak niedawno otrzymaliśmy informację o potwierdzonym pozytywnym wyniku diagnostyki u kolejnej osoby, więc w sumie pacjentów jest dziewięcioro. Zostaną przetransportowani do szpitali zakaźnych w Tychach i Raciborzu - powiedziała w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Agata Kalafarska, specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzaniem informacją dotyczącą COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Z naszych informacji wynika, że cztery osoby trafią do szpitala w Tychach, dwie do Raciborza, a dwie postaną w warunkach izolacji domowej.