Prasówka Zawiercie 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zawiercie 12.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przyszedł rok 2022, a wraz z nim nowe możliwości podróżowania i uprawiania turystyki. Choć pandemia koronawirusa nie zachęca do dalekich podróży, to jednak turystyka krajowa ma wiele do zaoferowania. W 2022 r. czekają na nas nowe atrakcje turystyczne. Zobaczcie, gdzie warto wybrać się w nadchodzącym roku – oto nowe atrakcje turystyczne na 2022 rok dla fanów przyrody, niezwykłych muzeów, podziemnych kazamatów i adrenaliny na wysokości.