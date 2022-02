Prasówka Zawiercie 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

W kwietniu br. na terenie całego kraju rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Może dostać wezwanie każdy, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie.

Przez woj. śląskie przechodzi Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Na początku lutego w Bytomiu zaginęła Mila - adoptowana niegdyś z Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. Poszukiwania niestety nie przynosiły rezultatu, a ślad po psie zaginął. Aż do wczoraj - Mila pojawiła się przed kojcem w zawierciańskim schronisku. Zdziwienie pracowników było ogromne. Takiego zakończenia tej historii nikt się nie spodziewał. Dzielna Mila pokonała 60 kilometrów!

Urodzona we Wrocławiu, absolwentka krakowskiej PWST, która zapuściła korzenie w ukochanym Płocku, u boku swojej pierwszej miłości, męża Marka Zielińskiego. Osobowość teatralna, telewizyjna, obdarzona nieprawdopodobnym dystansem do siebie, pozytywną energią, wielkim sercem i 145 centymetrami wzrostu. Mowa o Grażynie Zielińskiej znanej z takich produkcji jak: „Miasteczko”, „Na dobre i na złe”, „Ranczo”, „Pierwsza miłość”, a ostatnio również „Na Wspólnej”, która w tym roku będzie celebrować 39 rocznicę ślubu.

Nadszedł ten dzień! To dziś nasze pupil maja swoje święto - 17 lutego jest Światowy Dzień Kota!. W Polsce obchodzimy go od 2006 roku. Święto ma za zadanie podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. A jak się mają koty w sieci? Mówiąc krótko - rządzą i dzielą. Niektórzy mówią, że memy i filmiki z kotami, to podstawa internetu. Zobaczcie wybór najfajniejszych z nich.