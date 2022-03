Prasówka Zawiercie 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zawiercie 19.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

14 stycznia został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., który będzie można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Teraz trwają negocjacje z 38. autorami – architektami, zespołami i biurami, w trakcie których zostaną wybrane te najciekawsze. Wiele osób liczy na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nie nadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.