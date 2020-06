Prasówka Zawiercie 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Zawiercie 24.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu ogłosiła właśnie personalne zmiany duszpasterskie w parafiach diecezji sosnowieckiej. 18 czerwca, ksiądz Grzegorz Kaszak, biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej, wręczył w kurii dekrety nowym administratorom, a także kapłanom, przechodzącym na emeryturę i neoprezbiterom, obejmującym swoje pierwsze parafie.

Marzenia senne mogą być bardzo realistyczne lub wprost przeciwnie, ale jedno jest pewne – przytrafiają się każdemu. Niektóre motywy w snach natomiast powtarzają się u wielu osób bardzo często. To, co się nam śni, nie jest przypadkowe. Sny mówią o naszych wewnętrznych konfliktach i obawach oraz potrafią ostrzegać nas przed przyszłością. Chcesz wiedzieć, co znaczył twój ostatni sen? Poznaj znaczenie najczęstszych motywów marzeń sennych!