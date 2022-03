Prasówka Zawiercie 4.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

Niedawno nastąpiło otwarcie zmodernizowanej galerii sztuki w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, co było efektem sporego dofinansowania. Właśnie zostało przyznane kolejne dla zawierciańskiego MOK-u, trafi tu 441 tysięcy złotych. W planach kolejne modernizacje.

Na terenie Polski pojawiły się już setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wiele ludzi udziela im pomocy jak tylko może. Powstają także punkty, w których mogą otrzymać ważne informacje dotyczące życia w kraju. Taki punkt uruchomiono już także w Zawierciu.

Wiele osób nie zapomni tego dnia do końca życia. Na pewno będą to pasażerowie dwóch pociągów, które 3 marca 2012 roku zderzyły się w Chałupkach, pod Szczekocinami. W katastrofie zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych. To ogromna tragedia, w której bohaterami byli mieszkańcy okolicy. Dziś mija 10 lat od katastrofy.