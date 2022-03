Prasówka Zawiercie 5.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Prasówka 5.03 Zawiercie: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zawierciu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ona jest znaną na całym świecie piosenkarką, on - utalentowanym hiszpańskim piłkarzem. Chociaż dzieli ich dziesięć lat różnicy, ich związek kwitnie. Co ciekawe, nadal nie są formalnie małżeństwem. Jak Shakira i Gerard Pique się poznali? Co dziś u nich słychać?