Prasówka Zawiercie 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zawierciu nie minęło Cię nic ważnego

Zawiercie jest jedną z gmin z powiatu zawierciańskiego, która chce zainwestować w odnawialne źródła energii. Mieszkańcy mogli skorzystać z projektu, dzięki któremu mieli otrzymać dofinansowanie na montaż takiej instalacji. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała jednak, że projekt uległ nieznacznemu opóźnieniu.

Jak długo potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.