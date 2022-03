Prawie 50 dzieci z Ukrainy będzie uczyć się w Szkole Podstawowej w Kroczycach. Szkoła zatrudniła dla nich nauczycielkę

Dzieci z Ukrainy będą uczyć się w Kroczycach

Na terenie gminy Kroczyce wiele osób uciekających przed wojną w Ukrainie znalazło już schronienie. Duża grupa, bo aż 150 osób znalazła dach nad głową w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach. Gmina wiele robi, by pomóc uchodźcom. Jak mówił nam dyrektor obiektu, Marcin Brewka, otrzymują sporą pomoc od wójta gminy. Wśród uchodźców jest wiele dzieci. To dla nich ciężki czas, często nie rozumieją tego co się dzieje, dlaczego muszą uciekać z własnego domu. By pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, będą mogły uczyć się w Szkole Podstawowej w Kroczycach. Zatrudniono dla nich nauczycielkę ukraińskiego pochodzenia. Wśród zajęć, znajdą się także lekcje języka polskiego.

- Na dzień 10.03.2022 mamy 14 dzieci zgłoszonych do Szkoły Podstawowej w Kroczycach, dzieci są w wieku szkolnym, zostały przyporządkowane do klas według swojego wieku, zgodnie z przepisami. W dniu jutrzejszym do szkoły przyjdzie 34 dzieci, które przebywają Zajazdu Jurajskiego w Podlesicach i Jura Hotelu w Kroczycach. Wszystkie dzieci uczące się w szkole otrzymały wyprawkę szkolną odzież słodycze darczyńcami byli rodzice uczniów naszej szkoły, uczniowie którzy zgłoszą się do szkoły w najbliższym czasie również otrzymają wyprawkę. Szkoła zatrudniła nauczycielkę pochodzenia ukraińskiego na stanowisku pomocy nauczyciela w celu wspierania małych uchodźców. Dodatkowo uczniowie z Ukrainy korzystają z nauki j. polskiego - powiedziała nam Katarzyna Wnuk-Pytlarska z Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Kroczycach.

Wszystkie dzieci, jak na nowych uczniów przystało - dostaną wyprawkę, w której nie zabraknie także odzieży oraz słodyczy. Darczyńcami są rodzice uczniów z Kroczyc. Dzięki takim gestom, dzieci z Ukrainy na pewno poczują się jako część nowej wspólnoty.