Problem bezdomnych kotów w Kroczycach. Cały czas ich przybywa, a gmina nie chce płacić za kastrację

Problem bezdomnych kotów w Kroczycach

Duża ilość bezdomnych zwierząt, zwłaszcza kotów to spory problem w wielu gminach. Wielu osobom los tych zwierząt nie jest obojętny i przez mieszkańców są dokarmiane. To jednak nie jest sposób na walkę z tym problemem. Właściwie jedynym rozwiązaniem jest ich sterylizacja i kastracja. Zgodnie z prawem, los tych zwierząt nie powinien być także obojętny władzom gminy. Jak relacjonuje nam mieszkanka Kroczyc, tak jednak to wygląda. Tylko w tym roku zajęła się aż piętnastoma bezdomnymi kotami. Zwracała się do gminy z prośbą o pomoc i zapewnienie im odpowiednich zabiegów. Gmina wciąż odmawia.