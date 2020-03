Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu. Przy przedszkolu powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu trwa od kilku miesięcy. Obejmuje wymianę nawierzchni na odcinku ponad 500 metrów. Na odcinku o długości około 257 metrów po lewej stronie ulicy powstanie chodnik. Ponadto, przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne. W zakresie prac znalazło się także poprawienie odwodnienia oraz regulacja wysokościowa elementów infrastruktury, czyli studzienek i wpustów. Prace prowadzone są do skrzyżowania z ulicą 3 Maja.

- W poniedziałek (30.03.) rozpocznie się układanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej, a do końca tygodnia (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) potrwa układanie nowej nawierzchni asfaltowej. Pomimo prowadzenia prac droga będzie przejezdna, przy zachowaniu ostrożności, ale mogą występować chwilowe utrudnienia - przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

W pobliżu ulicy Wyszyńskiego znajdują się dwie placówki oświatowe: Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu. Dla rodziców uczęszczających do nich dzieci z pewnością najważniejszym elementem tej inwestycji będzie powstanie w pobliżu przedszkola bezpiecznego przejścia dla pieszych. Będzie ono formą wyniesionej ponad poziom jezdni wyspy z pasami, która jednocześnie będzie progiem zwalniającym. Spowoduje to, że kierowcy z daleka będą widzieć przejście dla pieszych oraz będą zmuszeni do zmniejszenia prędkości.