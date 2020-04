Przed marketami w Zawierciu ustawiają się spore kolejki

Od 1 kwietnia w całym kraju obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wprowadza ono większe obostrzenia dotyczące sklepów, targowisk, banków, placówek pocztowych oraz marketów wielkopowierzchniowych. Na każdą kasę w sklepie może przypadać zaledwie trzech klientów. Liczy się ogólna liczba kas. Nie odliczamy stanowisk, które są nieczynne.

Co oznacza to w praktyce? Jeśli w sklepie jest tylko jedna kasa, to na terenie sklepu może jednocześnie przebywać tylko trzech klientów. Jeśli jest 5 kas, to w markecie może być 15 klientów. Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Liczba klientów przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Jeśli na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. W przypadku placówek pocztowych liczba osób przebywających na terenie obiektu może wynosić maksymalnie 2 osoby na jedno okienko.