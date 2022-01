Przegląd prasy 14.01.2022 Zawiercie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

PILNE! W nocy z 12 na 13 stycznia w Dąbrowie Górniczej skradziono samochód marki Lexus RX, wersji F-sport. Zaparkowany był przed prywatnym domem. Wartość rynkowa auta to 150 tys. złotych. Policja potwierdziła zgłoszoną kradzież. Właściciele przewidzieli nagrodę dla znalazcy.

Monika Jarosińska była jedną z popularniejszych aktorek, które oglądaliśmy na ekranie. W pewnym momencie zniknęła z radaru mediów. Aktorka wyprowadziła się z Polski i od podstaw stworzyła swój nowy świat. Zaczęła go budować w najgorszym możliwym momencie!

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać.

Niedawno otwarty dyskont Mere w Skarżysku - Kamiennej cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, towar szybko znika z palet i półek. Powód jest jeden - ceny towarów są znacznie niższe, niż w innych sklepach. Legendarna stała się "mieszanka bigosowa" sprzedawana po 5,38 złotych za kilogram. Sprawdziliśmy, ile kosztują wędliny w rosyjskim markecie i jaki mają skład.