Przegląd prasy 21.11.2021 Zawiercie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

Policjanci, po otrzymaniu zgłoszenia, udali się do miejscowości Przyłęk, gdzie miały znajdować się dwie martwe sarny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, okazało się, że zwierzęta zostały złapane we wnyki, przez jednego z kłusowników. Niczego nie świadomy winowajca, pojawił się we wskazanym miejscu i wpadł wprost w ręce policjantów.