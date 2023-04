Przegląd prasy 31.03.2023 Zawiercie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

Prasówka 31.03 Zawiercie: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zawierciu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już w maju trzecioklasiści w Kościele Katolickim będą przyjmować sakrament Pierwszej Komunii Świętej. Dla osób wierzących to wielkie wydarzenie, a zarazem okazja do rodzinnego spotkania. Jak jako mama dziecka, babcia bądź gość, ubrać się adekwatnie do wagi uroczystości, stosownie do kościoła i tak, by nie popełnić stylizacyjnej wpadki? Podpowiadamy kilka stylizacji i zasad.