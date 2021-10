Przegląd prasy 3.10.2021 Zawiercie, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

Hala przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu zapełniła się kibicami w żółto-zielonych barwach. Po wielu miesiącach oczekiwania, stęsknieni, mogli powrócić do kibicowania drużynie w najlepszym stylu. Kibice w końcu wrócili na halę. Aluron CMC Warta Zawiercie zwyciężyła w całym spotkaniu 3:1 - zobaczcie zdjęcia kibiców!

To były prawdziwe hity PRL-u. Rzeczy, które można było znaleźć w niemal każdym, polskim domu. W wielu z nich stoją do dziś. W pierwszą niedzielę miesiąca odwiedziliśmy tradycyjny jarmark staroci, który odbywa się w Wodzisławiu Śląskim. Zobaczcie co tam wygrzebaliśmy! Poznajecie te rzeczy?