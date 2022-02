Przegląd prasy 7.02.2022 Zawiercie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

To spotkanie nie ułożyło się po myśli Zawiercian: 6 lutego, Aluron CMC Warta Zawiercie przegrali z WKS Czarnymi Radom. Mimo to, kibice dopingowali ich do samego końca. Zobaczcie zdjęcia kibiców.

Tomasz Chwazik to przedsiębiorca i nowy Jurajski Rycerz. 6 lutego 2022 roku podczas meczu domowego Aluronu CMC Warty Zawiercie z WKS Czarnymi Radom pojawił się w wyjściowym składzie. To on zagrał w tym meczu pierwszą piłkę. Wszystko dzięki pasji do siatkówki i hojności - możliwość gry z Wartą wylicytował za ponad 25 tysięcy złotych w ramach 30. Finału WOŚP. Zobaczcie zdjęcia z jego debiutu w PlusLidze.