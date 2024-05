Przegląd prasy z Zawiercia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.05.2024

Prasówka Zawiercie 30.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rada Miejska w Zawierciu debatowała 29 maja br. w sali narad Urzędu Miejskiego nad bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta i gminy. Nowym skarbnikiem została wybrana Małgorzata Łachnik, a w ostatnich dniach, nowym prezesem ZGK w Zawierciu, został Marcin Szemla, zastępując Mariusza Grabarczyka. Do kolegium rady, na miejsce Pawła Kaziroda i Bogdana Janikowskiego, mianowanych na urząd wiceprezydenta przez Annę Nemś, dołączyli młodzi radni, Aleksander Reroń oraz Konrad Wysocki z Koalicji Obywatelskiej, którzy złożyli ślubowanie. Na sesji zadeklarowano, że doszło do porozumienia ze Wspólnotą Gruntowo-Leśną w Blanowicach, odnośnie do funkcjonowania dla mieszkańców basenu w Blanowicach podczas wakacji. Wybrzmiał także temat ponownej procedury lokalizacji początkowego etapu budowy osiedla Nova Huta w Zawierciu, która w poprzedniej kadencji, została przystopowana. Na jakie tematy debatowali jeszcze radni? Zobaczcie ZDJĘCIA z sesji.