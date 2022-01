Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Zawierciu. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zaledwie 40 % polskich emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako zadowalającą. W 2022 r. ma się to poprawić. Świadczenia zostaną zwaloryzowane o co najmniej 5%. W 2022 roku wypłacone zostaną też trzynaste emerytury. "Czternastki" w 2022 roku nie będzie.

Te dane są przerażające! Dziś, 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało dramatyczne dane - minionej doby mieliśmy rekordową liczę nowych zakażeń: 40 876 - to wzrost do ubiegłej soboty o 142 proc. Zmarły 193 osoby. W woj. śląskim sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna!

Obwodnica Zawiercia. Po wielomiesięcznych uzgodnieniach i dojściu do porozumienia w kwestii spraw środowiskowych, pojawiły się zupełnie inne problemy. Proces wydawania pozwolenia na budowę obwodnicy Zawiercia utknął przez inną ważną inwestycję w tym rejonie - budowę kolei do lotniska w Pyrzowicach. Okazało się, ze działki, na których ma powstawać obwodnica są już wykorzystywane w tej drugiej inwestycji. Czas goni, bo 30 marca upływa termin w którym wykonawca budowy może rozpocząć wycinkę drzew, rozpoczynającą prace budowlane.

POSZUKIWANIA JACKA JAWORKA. Ponad pół roku trwają poszukiwania Jacka Jaworka, który w lipcu 2021 roku zastrzelił we wsi Borowce pod Częstochową swojego brata, jego żonę i 17-letniego bratanka. Śląska policja wciąż prowadzi czynności w tej sprawie i nie lekceważy żadnego sygnału nawet tych płonących do jasnowidzów. Zdaniem jednego z nich, Krzysztof Jackowski radził, aby Jacka Jaworka, a właściwie jego zwłok szukać w Poraju. Z naszych informacji wynika, że także ta informacja była weryfikowana.

Studniówka 2022 w Zawierciu. W ubiegły weekend maturzyści z II LO im. Heleny Malczewskiej świętowali symboliczne sto dni do matury. Zatańczyli wspólnie poloneza i mogli bawić się do białego rana. Tegoroczna studniówka była naprawdę udana - zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Od kilku dni znacząco rośnie liczba nowych zakażeń - to efekt V. fali. Ostatniej doby przyrost chorych był jednak gigantyczny! Jak poinformowało w czwartek, 20 stycznia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 32 835 - to wzrost o ok. 95 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło w Polsce 315 osób. Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?

Zawierciańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który pobił swoją byłą partnerkę. 29-latek groził kobiecie, że ją zabije. Zniszczył drzwi do mieszkania ofiary. Nie chciał też opuścić lokalu, do którego wtargnął. Usłyszał już zarzuty. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.