Przez pożary traw, strażacy z OSP Rokitno Szlacheckie stracili cenny sprzęt. Można im pomóc - powstała zbiórka

W środę, 23 marca, na terenie Rokitna Szlacheckiego doszło do kilku pożarów. Najpoważniejszy z nich zajął teren o powierzchni aż 8 hektarów, a kłęby dymu widoczne były nawet z kilkunastu kilometrów. Do tych zdarzeń wyjeżdżali między innymi strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim.

- W Rokitnie Szlacheckim wczoraj strażacy interweniowali czterokrotnie. Przy ulicy Piaskowej doszło do pożaru lasu i trawy, w którym spaleniu uległo 8 hektarów terenu. W działaniach brało udział 9 zastępów straży pożarnej. Po kilku godzinach strażacy znów zostali zadysponowani w miejsce tego pożaru, w celu dogaszenia pogorzeliska. Następnie przy ulicy Długiej doszło do pożaru traw, spaleniu uległo 50 arów terenu, a w działaniach brały udział 3 zastępy straży pożarnej. Ostatni pożar miał miejsce około godziny 21 przy ulicy Tadeusza Kościuszki i był to pożar poszycia leśnego na terenie około 0,8 hektara - przekazał nam asp. Grzegorz Nowak, oficer prasowy KP PSP w Zawierciu.