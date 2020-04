Przy ulicy Niedziałkowskiego w Zawierciu powstaje świetlica środowiskowa

Budynek znajdujący się przy ulicy Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu do niedawna pełnił funkcję mieszkalną. Teraz ma się to zmienić. Obecnie trwają prace remontowe, które poprawią przede wszystkim stan techniczny budynku. Wzmocnione zostaną wszystkie elementy konstrukcyjne. Ponadto, wykonane zostaną centralne ogrzewanie i instalacja gazowa. Zmodernizowana będzie instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz deszczowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu zostało tak zaplanowane, aby obiekt został wyeksponowany. Wszystkie prace będą oczywiście wykonywane zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, ponieważ budynek wchodzi w skład zabytkowego osiedla TAZ w Zawierciu. Po remoncie w obiekcie będzie mieścić się świetlica środowiskowa. Nowe przeznaczenie zyskają także budynki gospodarcze, które przynależą do głównego budynku.

- W pierwszym pomieszczeniu gospodarczym znajdzie się ośrodek wsparcia ofiar przemocy w rodzinie, a drugie pomieszczenie gospodarcze zostanie wykorzystane na salę świetlicową dla dzieci - przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.