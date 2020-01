Przy zawierciańskiej hucie otwarto placówkę medyczną Medicover ZDJĘCIA

CMC Poland to jeden z największych pracodawców w powiecie zawierciańskim. Od piątku, 3 stycznia, pracownicy zawierciańskiej huty oraz ich rodziny mają do dyspozycji nowoczesną przyzakładową placówkę medyczną Medicover. Na pacjentów będzie czekać 7 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy, aparatura RTG oraz USG.

- Zdecydowaliśmy się przenieść naszą współpracę z Medicover na zupełnie nowy poziom. Mamy już lata 20. tego wieku. Nowe wyzwania i nowe podejście do medycy związanej z pracownikami i ich rodzinami. W wielu dziedzinach byliśmy innowatorem nie tylko w powiecie, ale całym kraju. Mamy prawie 2 tysiące pracowników w Zawierciu. Dodajmy do tego ich rodziny. Taka liczba osób zasługuje na godne traktowanie. To inwestycja dla pracowników i naszej firmy. To największa otwarta przyzakładowa placówka Medicover w Polsce - mówił Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland.