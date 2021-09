Puma Nubia odebrana właścicielowi zgodnie z prawem - tak postanowiła prokuratura w Sosnowcu

Umorzone postępowanie ws. pumy z Jury

Pozostałe umorzenia dotyczyły także rzekomego wtargnięcia na teren właściciela, działając na jego szkodę, a także do należącego do niego baraku. Obecnie, puma Nubia wciąż przebywa w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

- Prokurator nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego we wszystkich czterech czynach, które podobno miały mieć miejsce w lipcu 2020r, w związku z próbą odebrania pumy Nubii. Prokurator ustalił, że dyrektor zoo działała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który dawał mu podstawy do odbioru tego zwierzęcia - przekazał nam Waldemar Łubniewski, rzecznik prokuratury w Sosnowcu.

Puma wcześniej żyła na Jurze

Puma Nubia na Jurę, w okolice Ogrodzieńca, trafiła w 2014 roku, z czeskiej hodowli. Właścicielem był pan Kamil Stanek, który razem z pumą prowadził rozmaite warsztaty, pokazy etc. W 2020 roku puma została mu odebrana. Po dwóch dniach od policyjnej obławy nad właścicielem pumy, postanowił przekazać ją do zoo w Chorzowie. Miała początkowo odbyć tam kwarantannę, lecz zgodnie z wyrokiem sądu, przebywa tam do dziś.