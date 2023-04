Puma Nubia. Ruszył proces Kamila Stanka. Postawiono mu 4 zarzuty. Oskarżany nie zgadza się z żadnym z nich i będzie walczył o uniewinnienie

- Czeka nas prawdopodobnie długi proces, w którym Sąd zweryfikuje tezy aktu oskarżeni . W mojej ocenie podczas rozprawy Kamil w sposób logiczny i wyczerpujący, ale przede wszystkim przekonujący odniósł się do postawionych mu zarzutów. Będziemy domagać się z moim klientem pełnego uniewinnienia i wierzymy, że ostatecznie taki będzie wynik. Jeżeli puma została przyjęta do zoo w Chorzowie i nie było zastrzeżeń co do jej stanu zdrowia, to odpowiedź czy Kamil robił jej krzywdę, jest oczywista. Opinia władz śląskiego zoo, którą dysponujemy, wskazała, że gdyby istniały narzędzia prawne, to z całą pewnością byłoby lepiej, gdyby puma spędziła życie nie w zoo, ale z osobą, którą ją wychowała - komentuje obrońca Kamila Stanka, mecenas Paweł Matyja.