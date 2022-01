Ranking Perspektyw 2022: jak oceniono szkoły średnie z powiatu zawierciańskiego?

Ranking Perspektywy 2022

Ranking Perspektyw co roku ukazuje zestawienie najlepszych szkół średnich w całej Polsce, ale i w poszczególnych województwach. Zakwalifikowanie się do rankingu jest dla szkół sporym osiągnięciem. W tym roku, do rankingu zakwalifikowały się także szkoły średnie z powiatu zawierciańskiego. Najwyżej spośród lokalnych szkół uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. W rankingu wojewódzkim zdobyli 32. miejsce, a w skali kraju uplasowali się na 295. miejscu w Polsce. To niewielki spadek względem zeszłorocznego wyniku, gdzie zawierciański "malczak" znalazł się na 22. pozycji.