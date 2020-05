Restauracje i kawiarnie w Zawierciu czekają już na klientów

- Przy wejściu do lokalu mamy specjalny stolik z płynem do dezynfekcji. W środku musimy dostosować miejsca, tak aby zachować bezpieczną odległość. Nasze pracownice cały czas noszą maseczki i rękawiczki ochronne - mówiła w miniony piątek Renata Skała, menadżer kawiarni i cukierni Skała w Zawierciu.

- Ogromnie się cieszę, że w końcu kawiarnia została otwarta. Skała jest perfekcyjnie przygotowana na przyjęcie gości, stoliki są dezynfekowane, a zalecana odległość jest przestrzegana. To sprawia, ze czuje się w stu procentach bezpieczna. Przed pandemią koronawirusa spędzałam bardzo dużo czasu w Skale. Często spotykałam się tu ze znajomymi. Przede wszystkim w kawiarni mamy szerokie menu i najlepszą kawę w Zawierciu. Dodatkowo jest to niezwykle klimatyczne miejsce. Bardzo się cieszę, że w końcu mogłam tu wrócić - mówi pani Karolina.

- Bardzo się cieszę z otwarcia lokali gastronomicznych. Możliwość pójścia na kawę do ulubionej kawiarni jaką jest „Pukawka” to miła odmiana od ciągłej izolacji. Dobrze wrócić do znajomych twarzy i przepysznej kawy, nie wspominając już o ciastach, które są obłędne. Takie miejsca jak to zasługują na to by wyjść z kryzysu mocniejsze - mówi pani Natalia, która jest stałą klientką kawiarni.

Restauracje i pizzerie w Zawierciu już działają stacjonarnie

Największe skupisko lokali gastronomicznych w Zawierciu znajduje się w centrum miasta. Tylko w budynku przy ulicy Sikorskiego 6 znajdują się trzy bardzo popularne miejscówki: kawiarnia i cukiernia Skała, Musztardówka oraz Chicago Bar&Restaurant. W Chicago rozstawiono już ogródek. W poniedziałek około godziny 14 nie było w nim jednak klientów. Nie sprzyjała jednak pora, w której mieszkańcy Zawiercia jeszcze siedzą w domach. W lokalu znajdą się stacje, w których będzie można dezynfekować ręce. Trzeba przygotować się także na to, że ze względu na obostrzenia z rozporządzenia miejsc w lokalu i ogródku będzie mniej niż zwykle.