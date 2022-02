Rezerwat przyrody Ruskie Góry zyskał dodatkowe półtorej hektara powierzchni

Jurajski rezerwat powiększony

Na terenie gminy Pilica znajduje się malowniczy rezerwat przyrody - Ruskie Góry. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, jego powierzchnia zyskała właśnie dodatkowe półtorej hektara. To znaczy, że jeszcze większa część krajobrazu zostanie zabezpieczona.

- Dotychczas powierzchnia rezerwatu wynosiła niespełna 154 hektary. Teraz do rezerwatu włączyliśmy dodatkowe półtorej hektara. To niewiele, ale włączony fragment posiada podobną wartość przyrodniczą, co dotychczasowy rezerwat. Rosną tu głównie sosny i na obrzeżach – 130-letnie buki, a także na razie dość młode – jodły– mówi Łukasz Zych – rzecznik prasowy katowickiej RDOŚ.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat leśnicy celowo nie prowadzili na tym terenie prac gospodarczych, traktując go jako przyszły rezerwat przyrody. Po powiększeniu powierzchnia rezerwatu wynosi dokładnie 155,50 ha. Rezerwat Ruskie Góry nie jest udostępniony do ruchu turystycznego. Po jego skraju przebiega czarny Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. To nie ostatnie powiększenie rezerwatu planowane na ten rok. Najprawdopodobniej w połowie roku dojdzie do znacznego powiększenia rezerwatu Segiet, leżącego na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór.