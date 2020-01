Roland G., austriacki prawnik, spowodował dramatyczny wypadek w Zawierciu. Nie czuje się winny. Wyrok został utrzymany w mocy

We wtorek, 14 stycznia, w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Rolanda G. Austriacki prawnik we wrześniu 2018 roku spowodował groźny wypadek w Zawierciu.

Razem z mamą Jadwigą i swoimi dwiema córeczkami: 8-letnią Leną i 5-letnią Polą. Powrót do domu wiązał się z kolejnymi wyzwaniami dla jej najbliższych. Konieczne było dostosowanie mieszkania do potrzeb Karoliny. Potrzebny był samochód dostosowany do przewozu wózka i osoby niepełnosprawnej.

Miesięczny koszt rehabilitacji to około 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że pomoc nadal jest potrzebna. Chociaż mija już rok od rozpoczęcia akcji, to chęć do pomocy wśród mieszkańców regionu nie ustaje. 21 grudnia odbył się turniej futsalu. Przyjechały drużyny z Myszkowa, Szczekocin i Katowic. Była także grupa śląskich dziennikarzy. Podczas turnieju mogliśmy wylicytować m.in. koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego czy Łukasza Piszczka. Całkowity dochód z licytacji i wpisowego przeznaczony zostanie na rehabilitację Karoliny.

Pomagają mieszkańcy Zawiercia, aktorzy, piosenkarze i sportowcy. Dołączyć do nich może każdy z nas. Wystarczy wejść na grupę facebookową „Obudź się Karola”. Codziennie trwają tam licytacje. Sami również możemy przeznaczyć przedmioty, które ktoś inny będzie mógł wylicytować.