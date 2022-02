Różowe skrzyneczki pojawią się w szkołach podstawowych w Zawierciu. Co to za inicjatywa? Wiktoria Żesławska

Znajdą się w nich podstawowe produkty menstruacyjne jak podpaski, czy tampony. Różowa Skrzyneczka

Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa dostarczy do szkół na terenie Zawiercia różowe skrzyneczki. W nich znajdą się bezpłatne produkty menstruacyjne. To inicjatywa, która pojawia się w coraz większej ilości placówek. Szacuje się, że nawet pół miliona osób w Polsce może mieć problem z dostępem do produktów menstruacyjnych.