Różowe skrzyneczki trafiają już do pierwszych szkół podstawowych w Zawierciu Wiktoria Żesławska

Przedstawiciele Stowarzyszenia Zawiercie OdNowa dostarczają już różowe skrzyneczki do szkół podstawowych. Pierwsze pojawiły się już w placówkach . To ważna akcja, dzięki której zwiększony zostanie dostęp do produktów menstruacyjnych dla młodych kobiet.